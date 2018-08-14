video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

دمشق: عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية وتحفظ الكرامة للجميع

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:00 ص
دمشق: عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية وتحفظ الكرامة للجميع مؤتمر صحفى للحكومة السورية
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

أكدت الحكومة السورية أن عودة اللاجئين الفارين من البلاد بسبب الحرب إلى وطنهم أولوية لدمشق، وأبواب سوريا مفتوحة لكل أبنائها لكن هذه العملية يجب أن تكون طوعية وتحفظ الكرامة للجميع.

وقال وزير الإدارة المحلية والبيئة السورى، حسين مخلوف، وهو رئيس هيئة التنسيق لعودة المهجرين السوريين فى الخارج، خلال مؤتمر صحفى، أمس الاثنين، إن "عودة المهاجرين السوريين إلى الوطن تشكل أولوية بالنسبة للحكومة والأبواب مفتوحة أمام جميع أبناء سوريا للعودة الآمنة".

وأوضح مخلوف، حسب ما نقلته وكالة "سانا" الرسمية، أن الحكومة تعمل على تبسيط إجراءات عودة اللاجئين بأسرع وقت ممكن وتأهيل أماكن السكن عبر برامج من شأنها إيجاد فرص عمل وتحسين سبل العيش.

وذكر أن الجهود التى تبذلها الحكومة السورية فى هذا المجال مكنت من عودة أكثر من 3 ملايين مهجر داخلى إلى منازلهم بعد تحرير مناطقهم من المسلحين فى محافظة حلب وريف الرقة ودير الزور وريف دمشق وحمص واللاذقية.

واعتبر مخلوف أنه بإمكان اللاجئين فى الخارج العودة بكل أمان وأن "ما ينطبق على السوريين الموجودين داخل الوطن ينطبق على من هم خارجه والجميع تحت سقف القانون وكرامتهم محفوظة".

من جهته، شدد نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، على أن السوريين الذين غادروا الوطن خلال الأزمة أجبروا على الخروج منه بسبب الإرهاب الذى أصاب مناطقهم، مضيفا أن الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سوريا أثرت سلبا على حياة السوريين، فيما أشار إلى ضرورة أن تكون كل المساعدات التى تقدم لسوريا غير مشروطة.

ودعا المقداد السوريين للعودة إلى وطنهم، مؤكدا: "الحكومة السورية ستسهل عودتهم بكل السبل مع الأمم المتحدة التى تصر كما نحن نصر على أن تكون العودة طوعية وتحفظ الكرامة للجميع"

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ميركل تستضيف بوتين السبت المقبل لبحث قضايا سوريا وأوكرانيا

الكرملين: بوتين بحث مع روحانى العلاقات الثنائية والوضع فى سوريا

سوريا

اخبار سوريا

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

الحكومه السوريه




لا تفوتك
رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة