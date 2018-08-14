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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:28 م
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دعوى لإلزام الحكومة بوضع كاميرات مراقبة بالمحال والمؤسسات والشوارع

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:28 م
دعوى لإلزام الحكومة بوضع كاميرات مراقبة بالمحال والمؤسسات والشوارع محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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أقام أشرف فرحات المحامى دعوى أمام مجلس الدولة ، لإلزام الحكومة بتنفيذ قرار وزير الداخلية الصادر في 2015 بإصدار قرار بقانون لتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة على كافة المحال والأبنية والمؤسسات والشوارع والميادين والطرق بكافة أنحاء الجمهورية.
 
وأكدت الدعوى أن قرار وزير الداخلية بدون تنفيذ فعلى على أرض الواقع، إذ أن هناك محلات تجارية ومؤسسات بلا أى مراقبة وبدون ثمة محاضر مخالفات، مما يساهم في زيادة معدل الجريمة، ويصعب مهمة رجال البحث الجنائي في ضبط الجناة.
 
وأضافت أنه إذا كان ربط الكاميرات بالشرطة كل حسب منطقته في كافة المحافظات سيكبد الدولة الكثير من النفقات مما يتعذر معه التنفيذ في ظل تلك الظروف الاقتصادية، ولكن الأولى إلزام أصحاب المحلات والمؤسسات والأبنية بتركيب الكاميرات، مع إلزام الحكومة بتفعيل الكاميرات المتواجدة بالشوارع والميادين العامة حتى يمكن من خلالها مراقبة وملاحقة كل جانى ومخالف مما يساهم في فرض سيطرة أمنية على كافة المناطق، وتوفير الأمن والأمان للمواطن والعمل على سرعة ضبط مرتكبي الجرائم.
 
 
 

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