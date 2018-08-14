حملة لرفع الإعلانات غير المرخصة من شوارع بنى مزار بالمنيا

فريق المحافظات

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار صباح اليوم الثلاثاء، عن طريق إدارة الإشغالات حملة مكبرة لرفع اللافتات والإعلانات غير المرخصة بعدد من الطرق والشوارع.

وقال إسماعيل الفحام رئيس مركز بنى مزار، إن هناك توجيهات من اللواء عصام البديوي محافظ المنيا بالعمل على إزالة الإعلانات المخالفة أولا بأول من شوارع المركز حفاظاً علي المظهر الجمالي والشكل العام اللائق أمام المارة، وأضاف أن الحملة شملت شوارع مدينة بنى مزار بهدف إزالة الإعلانات واللافتات غير المرخصة من أعلي الكباري والطرق .