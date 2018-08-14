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جهاز تشغيل شباب الخريجين ببورسعيد يوفر 278 وظيفة للشباب من الجنسين

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 10:55 ص
جهاز تشغيل شباب الخريجين ببورسعيد يوفر 278 وظيفة للشباب من الجنسين اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلن جهاز تشغيل شباب الخريجين التابع لمحافظة بورسعيد بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى فى مجال الأمن عن توافر فرص عمل كضباط أمن فى القطاع الخاص ببعض المستشفيات، ويأتى ذلك فى إطار مخطط المحافظة التنموى، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بضرورة توفير فرص عمل للشباب. 
 
وتتمثل فرص العمل الشاغرة فى 250 ضابط أمن من الذكور و 8 من الإناث للفئة العمرية من 18 إلى 45 عاماً ومن الحاصلين على مؤهلات عليا أو دبلومات فنية وذلك براتب 1800 جنيه، فضلاً عن 20 مشرف أمن من الذكور الحاصلين على مؤهل عالى للفئة العمرية من 30 إلى 40 عاماً براتب يبلغ 2500 جنيه.
 
وأضاف الجهاز فى بيانه أن العمل لمدة 8 ساعات، وسيتم التعاقد مع المقبولين طبقا لقانون العمل، كما سيكون هناك زيادة سنوية طبقا لقانون العمل بالإضافة إلى البدالات والعلاوات، فضلا عن فرص للتدرج والترقى الوظيفي.
 
وتشترك الشركة فى منظومة التأمين الطبى والاجتماعى من أول يوم عمل كما تقوم بالكشف الطبى (مخدرات) للمتقدمين، وسيكون هناك أجر إضافى نظير ساعات العمل الاضافية، وتوفير الزى الرسمى للشركة مجاناً.
 
وعلى الراغبين فى شغل هذه الوظائف التقدم شخصياً إلى جهاز تشغيل شباب الخريجين بديوان عام المحافظة فى مبنى الجناح الغربى بالدور الثالث، وإحضار صورة للمؤهل والرقم القومى والموقف من التجنيد للذكور.
 

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