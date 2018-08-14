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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:29 م
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جامعة الفيوم تفتح باب التقدم لجوائز عيد العلم

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:11 م
جامعة الفيوم تفتح باب التقدم لجوائز عيد العلم الدكتور خالد اسماعيل حمزة رئيس الجامعة
الفيوم - رباب الجالي
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وافق مجلس جامعة الفيوم برئاسة  الدكتور خالد اسماعيل حمزة رئيس الجامعة بجلسته رقم 150'بتاريخ على بعض التعديلات على لائحة الجوائز وإضافة جائزة جديدة وهى اختيار أفضل رساله للماجستير والدكتوراة على مستوى جامعة الفيوم لكلا من القطاعين العملى والنظرى طبقا لمعايير محددة.

وقال الدكتور  محمد عيسى أحمد نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، إنه فى إطار الاستعداد لعقد احتفالية عيد العلم الحادى عشر 2018 بالجامعة وحرص الجامعة على التزامن مع الحراك التطويرى والرؤية التى أطلقتها الجامعة والخطة الاستراتيجية لقطاع الدراسات العليا والبحوث ،  تم فتح باب التقدم لجوائز جامعة الفيوم.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن الجوائز عبارة عن: "الجائزة التقديرية – جائزة التفوق فى التدريس – جائزة التفوق فى البحث العلمي – جائزة التفوق فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة – الجائزة التشجيعية فى الترقى للدرجات العلمية الأعلى – الجائزة التشجيعية فى التأليف العلمى – الجائزة التشجيعية فى الترجمة - الجائزة التشجيعية فى براءة الاختراع - جائزة التميز فى النشر العلمى الدولى – جائزة أفضل رسالة ماجستير - جائزة أفضل رسالة دكتوراة – جائزة الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراةمن الهيئة المعاونة - جائزة الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراة من الاداريين – جائزة التميز الإدارى – جائزة الموظف المثالى – جائزة العامل المثالى".

 
                                      


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