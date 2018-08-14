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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:43 م
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توقف مصانع رخام وجرانيت بأسوان نتيجة انقطاع المياه لـ6 أيام متصلة

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:00 م
توقف مصانع رخام وجرانيت بأسوان نتيجة انقطاع المياه لـ6 أيام متصلة انقطاع مياه
أسوان - صلاح المسن
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قال المهندس "محمد عبد ربه "رئيس لجنة التعدين بجمعية المستثمرين بأسوان لـ"اليوم السابع" إن انقطاع المياه لـ6 أيام متصلة عن المنطقة الصناعية بمدينة أسوان، أدى لتوقف بعض المصانع كثيفة استهلاك المياه مثل مصانع الرخام والجرانيت، مما كبد أصحاب هذه المصانع خسائر مالية كبيرة.

وأكد المهندس "محمد عبد ربه "رئيس لجنة التعدين بجمعية المستثمرين بأسوان، بأنه تم الاستغاثة بشركة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان وأفادوهم بأن السبب هو وجود كسر فى خط مياه شرب فرعى مغذى للمنطقة الصناعية وبعد ذلك تم تبرير الأعطال بأن هناك عطل فى خط كهرباء مغذى للطلمبات الخاصة برفع المياه للمنطقة الصناعية.


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