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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:16 م
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توصيات مؤتمر تجار المحمول.. كيان لتنظيم العلاقة مع الشركات وتفعيل الـ5%

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:15 م
توصيات مؤتمر تجار المحمول.. كيان لتنظيم العلاقة مع الشركات وتفعيل الـ5% إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات
كتبت: هبة السيد
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كشفت شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن التوصيات النهائية الناجمة عن مؤتمرها الأخير المُنعقد قبل أيام، والتى اشتملت على عدة بنود أساسية لإعادة الحياة من جديد إلى مليون مواطن مصرى يمثلهم قرابة 100 ألف تاجر وصاحب مركز اتصالات على مستوى الجمهورية.

 

وقال إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للإتصالات، فى بيان رسمى صادر عن الشعبة صباح اليوم، الثلاثاء، إن هذه التوصيات تخاطب الجهات المعنية بناء على طلب السيد عزوز ممثل وزير الاتصالات فى المؤتمر، ونائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات، لحل الأزمة بين التجار والشركات.

 

واشتملت توصيات شعبة الاتصالات، زياده هامش الربح فى الوضع الحالى كمحاوله للحفاظ على القطاع من2% الى5%، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء كيان موحد يقترح أن يكون شركه مساهمه تمثل القطاع وتنظيم العلاقات التجارية بين أعضاء الغرف والشركات، ومخاطبة وزارة المالية لوجود ممثل دائم  لها للرد على استفسارات التجار.

 

ووضع أليه جديده لتشغيل الخطوط مثل بصمه الايد أو بصمه العين، علاة على استرجاع الخطوط الموجوده عند التجار بعد قرار وقف البيع، كما أن كافة مكاسب المؤتمر لن يستفيد منها سوى أصحاب السجلات التجارية.

 

واشتملت التوصيات أيضا على صياغة  برتوكول تعاون برعايه وزارة الاتصالات بين شركات المحمول وقطاع العامل بالاتصالات لتحديد القطاع ويفضل فتح الفرنشيز أو أى خدمات إضافيه بهذه المنافذ حيث أنها قائمه بالفعل وبدل دخول قطاعات أخرى، بالإضافة إلى وجود لجان دائمه من ممثلين شركات المحمول فى اجتماعات الغرفة مع شعبتى المحمول والاتصالات، ووجود ممثل دائم من الإتحاد العام للغرف التجارية عن قطاع الاتصالات فى كافة الاجتماعات المتعلقة باتخاذ القرارات الخاصة بالقطاع.

 

وكذلك مخاطبة الأجهز الرقابية للتشديد على الأنشطة المخالفة التى لا يتضمن سجلها التجارى مزاولة نشاط الاتصالات مثل "الصديليات- السوبر ماركت" مما يؤثر بالسلب على ربحية مراكز الاتصالات.


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