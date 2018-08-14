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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:31 م
خالد صلاح
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"تموين القليوبية" توزيع 21418 بطاقة تموينية على 68 مكتبا بالمحافظة

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:21 م
"تموين القليوبية" توزيع 21418 بطاقة تموينية على 68 مكتبا بالمحافظة بطاقات تموين - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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أكد عربى عبدالحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية على أنه يوجد إقبالا من المواطنين لتسجيل بيانات اضافة المواليد الجدد المقرر لها من 1 أغسطس وحتى 31 نوفمبر، مشيرًا أنه لا يوجد أى مشكلات او معوقات فى عمليات التسجيل تؤثر على سير العمل.
 
 
وأضاف وكيل وزارة التموين بالقليوبية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم توزيع 21418 بطاقة تموينية على مستوى 68 مكتبا تموينيا بالمحافظة، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة متخصصة للمرور على المكاتب التموينية لإزالة كافة المشكلات وحلها فورا وفحص كافة التظلمات.

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