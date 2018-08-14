"تموين القليوبية" توزيع 21418 بطاقة تموينية على 68 مكتبا بالمحافظة

أكد عربى عبدالحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية على أنه يوجد إقبالا من المواطنين لتسجيل بيانات اضافة المواليد الجدد المقرر لها من 1 أغسطس وحتى 31 نوفمبر، مشيرًا أنه لا يوجد أى مشكلات او معوقات فى عمليات التسجيل تؤثر على سير العمل.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالقليوبية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم توزيع 21418 بطاقة تموينية على مستوى 68 مكتبا تموينيا بالمحافظة، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة متخصصة للمرور على المكاتب التموينية لإزالة كافة المشكلات وحلها فورا وفحص كافة التظلمات.