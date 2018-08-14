"تعليم بورسعيد": المحافظة تخوض تجربة "المدرسة الدولية" بمصروفات مخفضة وبدعم حكومى

بورسعيد - السيد فلاح

قال نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إن اللواء عادل الغصبان، محافظ بورسعيد، وافق على ترشيح إحدى مدارس بورسعيد الجديدة لتدخل المنظومة التعليمية هذا العام وتشغيلها بنظام المدارس الدولية مخفضة الرسوم بدعم حكومى، وذلك فى إطار توجهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأضاف، "باهى"، فى بيان له، تعتبر هذه المدرسة هى أولى مدارس الجمهورية التى تعمل بهذا النظام التعليمى وتم اختيار محافظة بورسعيد لتكون ضمن 4 محافظات فقط على مستوى الجمهورية لتخوض هذه التجربة بنظام المدارس الدولية بمصروفات مخفضة وبدعم حكومى.