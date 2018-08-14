video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 08:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم السويس: مكافآت امتحانات وعلاوة معلمى المدارس الخاصة يتحملها الطلاب

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 07:29 م
تعليم السويس: مكافآت امتحانات وعلاوة معلمى المدارس الخاصة يتحملها الطلاب عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس
السويس- سيد نون
إضافة تعليق

 قال عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، إن السبب فى زيادة المصروفات فى بعض المدارس الخاصة هو أنه عندما تزيد العلاوة السنوية للمدرسين يتحملها الطالب بالمدارس الخاصة، وهذا معروف فى جميع مدارس الجمهورية.

 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، لـ"اليوم السابع"، أنه لم يتلق أى شكوى من الأهالى بالمحافظة حول وجود زيادات كبيرة فى المصروفات بالمدارس الخاصة، مطالباً أولياء الأمور بإبلاغه فور حدوث زيادات كبيرة فى المصروفات المدرسية وستقوم على الفور لجنة من مديرية التربية والتعليم بالتحقيق.

 

وكشف عبدالحافظ، عن أن مكافأة الامتحانات السنوية التى يحصل عليها المعلمين فى المدارس الخاصة يتحملها الطلاب فى المدرسة وهذا أيضا يحدث فى جميع المدارس الخاصة، موضحاً أن أى زيادة فى المصروفات توجد لوائح تحكمها فى وزارة التربية والتعليم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على نسب زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية × 19 معلومة

السويس

محافظة السويس

اخبار السويس

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة