تعليم السويس: مكافآت امتحانات وعلاوة معلمى المدارس الخاصة يتحملها الطلاب

السويس- سيد نون

قال عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، إن السبب فى زيادة المصروفات فى بعض المدارس الخاصة هو أنه عندما تزيد العلاوة السنوية للمدرسين يتحملها الطالب بالمدارس الخاصة، وهذا معروف فى جميع مدارس الجمهورية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، لـ"اليوم السابع"، أنه لم يتلق أى شكوى من الأهالى بالمحافظة حول وجود زيادات كبيرة فى المصروفات بالمدارس الخاصة، مطالباً أولياء الأمور بإبلاغه فور حدوث زيادات كبيرة فى المصروفات المدرسية وستقوم على الفور لجنة من مديرية التربية والتعليم بالتحقيق.

وكشف عبدالحافظ، عن أن مكافأة الامتحانات السنوية التى يحصل عليها المعلمين فى المدارس الخاصة يتحملها الطلاب فى المدرسة وهذا أيضا يحدث فى جميع المدارس الخاصة، موضحاً أن أى زيادة فى المصروفات توجد لوائح تحكمها فى وزارة التربية والتعليم.