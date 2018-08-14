"تعليم أسيوط" تعلن الانتهاء من تدريب المرحلة الأولى لمعلمات الصفوف الأولى

أكد صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، الانتهاء من المرحلة الأولى لتدريب معلمات الصفوف الأولى بمحافظة أسيوط على نظام التعليم الجديد "Education 2" بمختلف الإدارات التابعة للمديرية.

وأوضح وكيل الوزارة فى بيان صحفى اليوم، أن التدريب يستهدف "1835" معلمة، بالإضافة إلى موجهّات رياض الأطفال مقسمين على مرحلتين، مع التشديد على تذليل كافة العقبات، وتوفيرإمكانيات المديرية لإنجاح التدريب.

وأضاف وكيل الوزارة، أن التدريب يشمل تعريف معلمى رياض الأطفال برؤية التعليم والمهارات الحياتية، والقيم التى يكتسبها طفل الروضة، وسمات الأطفال ومحتوى المنهج متعدد التخصصات، ومقدمة إلى اللغة العربية ومهاراتها، وكذا منهج الرياضيات فى ضوء الرؤية الجديدة، وإستخدام الموارد الرقمية، وتشجيع التواصل من خلال مجتمع الممارسة.

وأضاف محمد مراد مدير إدارة التدريب بالمديرية، أن المرحلة الأولى للتدريب شملت تدريب 1100معلمة فى 37 قاعة وذلك على أيدى مدربين تلقوا تدريبا كاملا على نظام التعليم الجديد بالقاهرة ، منوها إلى أن المرحلة الثانية للتدريب ستبدأ من الخميس 17أغسطس الجارى ولمدة 3 أيام .