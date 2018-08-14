تعرف على نسب زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية × 19 معلومة

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، زيادة نسب شرائح المصروفات فى المدارس الخاصة للعام الدراسى الجديد 2018-2019، حسب ما انتهى إليه محضر اللجنة المركزية للتعليم الخاص فى جلسته المنعقدة فى 31 يوليو 2018 والمعتمد محضرها من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، ويقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات وملخص ونسب الزيادات للمصروفات الدراسية.

1 - ارتفعت نسب الزيادة إلى 25% سنويًا للمدارس التى تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه.

2 - زيادة 20% سنويًا للمدارس التى وصلت مصروفاتها إلى 2000 جنيه وأقل من 3000 جنيه.

3- 15 % زيادة سنويا للمدارس التى وصلت مصروفاتها إلى 3000 جنيه وأقل من 5000 جنيه.

4ـ 10%سنويًا للمدارس التى بلغت مصروفاتها 5000 جنيه إلى أقل من 10000 جنيه.

5 - نسبة زيادة 7% سنويا للمدارس التى بلغت مصروفات 10000 جنيه فأكثر.

6ـ عدم الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة والزيادة المقررة نتيجة البحث المالى لتسوية العجز.

7- إعداد نشرات بالمصروفات وإعلانها فى المدارس وموقع الوزارة قبل بداية العام الدراسى.

8ـ زيادة 7 % بدلا من 14% على كافة الطلاب والصفوف المرخصة للمدارس الدولية، والزيادة على جميع الطلاب سواء الباقين أو المستجدين.

- بالنسبة للباص والكتب والزى المدرسى..

1ـ بالنسبة لخدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من 1000 جنيه إلى أقل من 2000 جنيه نسبة الزيادة 45%.

2ـ وخدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه نسبة الزيادة 40%.

3ـ وخدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من 3000 جنيه إلى أقل من 4000 جنيه نسبة الزيادة 35%.

4ـ وخدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من 4000 جنيه إلى أقل من 6000 جنيه نسبة الزيادة 30%.

5ـ وخدمة السيارة التى تبدأ من 6000 جنيه فأكثر تكون نسبة الزيادة 25%.

6ـ تكلفة خدمة السيارات فى المدارس الدولية عبارة عن التكلفة الفعلية + 10% مصاريف إدارية وهى خدمة اختيارية.

7ـ تحتسب تكلفة الكتب طبقا للتكلفة الفعلية + 10% مصاريف إدارية.

8ـ الكتب الأجنبية اختيارية وكتب الوزارة إجبارية.

9ـ يمنع قيام المدارس الخاصة ببيع أو عمل ملخصات أو مراجع أو بوكليت للكتب الدراسية بدون الحصول على إذن من السلطة المختصة بالوزارة.

10ـ يحظر بيع الزى المدرسى داخل المدرسة.

11ـ يحظر فرض تغيير الزى المدرسى إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل.