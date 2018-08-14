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تعرف على خطة كهرباء الأقصر للاستعداد لعيد الأضحى المبارك

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:32 ص
تعرف على خطة كهرباء الأقصر للاستعداد لعيد الأضحى المبارك محمد بدر محافظ الاقصر-ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن المهندس حجاج عبده محمد وكيل وزارة الكهرباء ورئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، أنه بحث مع مديري العموم ومديري الادارات الهندسية والشبكات لبحث التدابير اللازمة إستعداداً لإستقبال العيد، ومتابعة التعليمات بخصوص تأمين إستمرارية التغذية الكهربائية لجميع الساحات الكبرى التى ستقام فيها شعائر صلاة العيد بالمحافظة، فى إطار جهود قطاع توزيع كهرباء الأقصر لبحث الاستعدادات لقدوم عيد الأضحى المبارك.

كما وجه بضرورة صرف حصص إضافية من مهمات التشغيل والصيانة لجميع الهندسات،  وشدد علي جميع رؤساء الهندسات بتشكيل فرق طوارئ خلال فترة عيد الأضحى مؤكداً على ضرورة سرعة إصلاح الأعطال إن وجدت والعمل على تقليل زمن العطل، كما وجه بتنفيذ التعليمات بشأن نشر أرقام تليفونات طوارئ أعطال الشبكات على جموع المواطنين، وأصدر قرار بوقف الإجازات والراحات لجميع رؤساء الهندسات ومهندسي التشغيل و العاملين بالتشغيل و الصيانة خلال فتره أجازة عبد الأضحى المبارك.

فيما يلى أرقام تليفونات طوارئ الأعطال بشبكات الكهرباء علي مستوي المحافظة:- (أولا : هندسة كهرباء إسنا شرق 01204973507 - ثانيا: هندسة كهرباء إسنا غرب ( اصفون ) - 01204975149 شبكه اصفون - 01204972899 شبكه توماس - ثالثا : هندسة كهرباء أرمنت 01204974584 شبكة أرمنت الوابورات - 01204901161 شبكة أرمنت الحيط - رابعا : هندسة كهرباء غرب الأقصر - 01204967027 سيارة شبكه القرنة - 01204890146 شبكه القرنة - 01204890702 شبكه الضبعيه - 01204890382 سيارة شبكه الضبعية - خامسا: هندسة كهرباء جنوب الأقصر  01204893218 شبكه العوامية - سادسا: هندسة كهرباء شمال الأقصر 01204893605 شبكه ابو الجود - سابعا: هندسة كهرباء البياضية 01204896064 - ثامنا: هندسة كهرباء العديسات 01204898997 - تاسعا: هندسة كهرباء الزينية - 01204894678 شبكة الزينية - 01204894680 سيارة شبكه الزينية)

 


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