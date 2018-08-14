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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:30 ص
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تعرف على تفاصيل مرحلتى دراسة رواد 2030 بالجامعة الأمريكية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:00 ص
تعرف على تفاصيل مرحلتى دراسة رواد 2030 بالجامعة الأمريكية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتورة غادة خليل مديرة مشروع رواد 2030
كتب : مصطفى عبد التواب
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وقعت أمس وزارة التخطيط ممثلة فى مشروع رواد 2030، بروتوكول لتطبيق برنامج تعاون بينها وبين الجامعة الأمريكية لتدريب رواد الأعمال، وفيما يلى المراحل المختلفة وما تشمله من مهام.

المرحلة الأولى هى تدريب مكثف لمدة 15 يومًا، وتقدم لرواد الأعمال المعرفة والمهارات الأساسية اللازمة لبدء المشروع وتحليل مخاطره وتسويقه وتشغيله بأفضل جودة وتمويله.

المرحلة الثانية من البرنامج سيطبق المشاركين المعرفة والمهارات التى تعلموها فى المشروع لتمكينهم من الانخراط فى مشروع يضمن نجاح البرنامج.

 


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رواد 2030

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