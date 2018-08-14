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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 07:39 م
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تسجيل 20 إصابة بمرض الجمرة الخبيثة الجلدية فى منغوليا الداخلية بالصين

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 06:07 م
تسجيل 20 إصابة بمرض الجمرة الخبيثة الجلدية فى منغوليا الداخلية بالصين الشرطة الصينية
(أ ش أ)
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أعلنت السلطات الصينية تسجيل إصابة 20 شخصا بمرض الجمرة الخبيثة الجلدية فى منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالى الصين، مع وضع 66 آخرين تحت الملاحظة الطبية.

وقالت السلطات المحلية فى منغوليا الداخلية –فى بيان اليوم الثلاثاء- إنه تم الإبلاغ عن حالات نفوق بين الماشية لأسباب مجهولة فى مدينة "تونغلياو" بالمنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى أن المقر الرئيسى لمكافحة الأوبئة والأجهزة المعنية أقام نقاط تفتيش لفحص الماشية والمنتجات ذات الصلة، فضلا عن تعقيم المركبات والأسواق التجارية وحظائر المواشى هناك.

وأضافت السلطات أن المستشفيات المحلية وفرت أدوية وإرشادات مجانية لمزارعى المواشى، فيما قامت إدارة الصناعة والتجارة ووكالة الغذاء والدواء بمنطقة منغوليا الداخلية بعمليات تفتيش على محلات ومطاعم الجزارة، لافتة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أى لحوم أو منتجات مصابة أنتجت فى المناطق المتضررة حتى الآن.

وتأتى هذه الإصابات بعد ثلاثة أيام من إعلان السلطات المحلية فى مقاطعة "هيلونغجيانغ" الصينية تسجيل 14 حالة إصابة بمرض الجمرة الخبيثة الجلدية فى المقاطعة الواقعة شمال شرقى البلاد.

وتعد الجمرة الخبيثة الجلدية أقل الأنواع خطورة لهذا المرض، وتحدث الإصابة غالبا عندما يقوم شخص مصاب بجرح قطعى أو التهاب جلدى باتصال مباشر وغير محمى مع خلايا الجمرة الخبيثة فى حيوان مريض أو نافق.


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رصد 14 حالة إصابة بمرض الجمرة الخبيثة الجلدية شمال شرقى الصين

الصين

منغوليا

الجمرة الخبيثة

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