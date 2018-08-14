ترامب يصف "أوماروزا" بـ "الكلبة" بعد نشرها تسجيلا صوتيا بينهما

كتبت ريم عبد الحميد

وصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المساعدة السابقة بالبيت الأبيض أوماروزا نيومان بـ "الكلبة" بعدما كشفت الأخيرة عن تسجيل لمحادثة أجراها معها ترامب بعد إقالتها، أنكر فيها علمه بإنهاء عملها فى البيت الأبيض.

وفى التسجيل القصير الذى كشفت عنه أوماروسا، سأل ترامب "أوماروزا ماذا يحدث، لقد رأيت فى الأخبار للتو أنك تفكرين فى المغادرة، ماذا حدث؟"

فيما أجابت المساعدة السابقة التى أقيلت فى ديسمبر الماضى قائلة " الجنرال كيلى (رئيس موظفى البيت الأبيض) أخبرنى أنكم تريدون منى الرحيل". فرد ترامب قائلا "لا. لم يخبرنى أحد بذلك، تعلمين أنهم يديرون عملية كبرى لكنى لم أعرف بهذا، اللعنة، لا أحب أن تتركينا على الإطلاق".

كانت شبكة إن بى سى نيوز قد بث التسجيل الصوتى لكنها حذرت من أنها لا تعرف ما قيل قبل أو بعد المقطع.

وأثار التسجيل غضب ترامب بعدما أظهره وكأنه لا يعرف بما يجرى فى البيت الأبيض، وعلق فى تغريدة له اليوم، الثلاثاء، وقال إن أوماروزا التى كانت الأمريكية الوحيدة من أصول أفريقية تعمل فى منصب رفيع بالبيت الأبيض "كلبة" - حسب وصفه -.

وقال ترامب فى تغريدته: " عندما تمنح شخصية بائسة مخبولة وباكية فرصة، أظن أن الأمر لم ينجح.. عمل جيد من الجنرال كيلى لقيامه بطرد هذه الكلبة".