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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات ..ورأس المال يفقد 7 مليارات جنيه

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:54 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات ..ورأس المال يفقد 7 مليارات جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 860.489 مليار جنيه.

 

وبلغ حجم التداول على الأسهم 135 مليون ورقة مالية بقيمة 717 مليون جنيه عبر تنفيذ 19 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 65.52% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 29.22%، والعرب على 5.36% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.73% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.26%.

 

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 42.3 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، 131  مليون جنيه، على التوالي فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب، والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 313 ألف جنيه، 175.1 مليون جنيه 1.6 مليون جنيه، على التوالى.

 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 15356 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 2527 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 15041 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.26% عند مستوى 743 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1911 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.

 

وارتفعت أسهم 32 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 101 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.


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