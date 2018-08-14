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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:01 م
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تداول 28 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 12:45 م
تداول 28 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد موانئ بورسعيد -أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد ، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، أن إجمالى عدد سفن الحاويات والبضائع التى استقبلتها موانئ بورسعيد اليوم الثلاثاء 28 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن ، وخروج  4 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ، ومن المنتظر دخول سفينتين أخرتين.

أما ميناء غرب بورسعيد ، فقد شهد دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضاعة عامة وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومنتظر دخول سفينتين أخرتين.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى  الميناء.

 

 

 


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