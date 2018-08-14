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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:54 م
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تحرير 1444 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 12:57 م
تحرير 1444 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرور - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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شنت  إدارة مرور الإسماعيلية  ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

 

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة  المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1444 مخالفة مرورية متنوعة و شملت456 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و70 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و69 مخالفة انتظار خاطئ وحجز11 سيارة و155 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو52  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وسحب 43 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و45 رخصة لمخالفة البيئة و 109 مخالفات تجاوز سرعة "رادار" وسحب 39 رخصة لمخالفة خط السير و35 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و31 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 11 رخصة للسير يسار الطريق.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 54 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و16مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق  و20 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و57 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على  10سيارات متروكة و53 مخالفة إزالة فاميه وتحرير23 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و23 مخالفة مواقف عشوائية و37 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير24 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


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