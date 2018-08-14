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تجديد حبس عامل وابنه بتهمة قتل جارهما بسبب القمامة فى قليوب

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:58 م
تجديد حبس عامل وابنه بتهمة قتل جارهما بسبب القمامة فى قليوب حبس - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة قليوب الجزئية تجديد حبس متهم 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامه ووالده (الهارب) بقتل جارهما، بشومة، بسبب معاتبته لهما على إلقائهما القمامة أمام منزله.
 
 
وتلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إشارة من المستشفى بوصول المجنى عليه "ج. ع" 55 سنة، عامل، جثة هامدة إثر عدة إصابات بالرأس، ونقلت الجثة إلى مسشتفى قليوب العام، وألقى القبض على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
وتوصلت تحريات المقدم محمد سعيد رئيس مباحث قسم قليوب، أن المتهمين هما كل من "ع." 50 سنة، عامل، ونجله "م." 27 سنة، عامل، وأنهما تعديا على المجنى عليه بـعصا خشبية بسبب معاتبته لهما على إلقائهما قمامة أمام منزله، وباستجواب المتهم الثانى اعترف أن والده قام بالتعدى على المجنى عليه بـعصا خشبية على رأسه، التى أودت بحياته.
 
 
وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة وأحيل المتهمان للنيابة التى أمرت بحبسهم وجددها قاضى المعارضات 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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