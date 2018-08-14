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تجديد حبس المتهمين بالنصب على المواطنين فى قضية "مستريح أكتوبر 2" 45 يوما

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:17 م
تجديد حبس المتهمين بالنصب على المواطنين فى قضية "مستريح أكتوبر 2" 45 يوما متهم بالنصب فى أكتوبر
كتب أحمد الجعفرى
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جدد قاضى غرفة المشورة بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية حبس كلًا من "محمد.س" مدير أعمال، و"راندا.ح" ربة منزل 45 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاشتراك مع آخرين (هاربين)، بالنصب على المواطنين والاحتيال وتوظيف الأموال، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مستريح أكتوبر 2"
 
وكشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة، أن المتهم الرئيسى الهارب "فادى.خ" رجل أعمال، جمع مبالغ مالية ضخمة من عدد من رجال الأعمال والأثرياء بحجة تشغيلها فى توظيف الأموال، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، وظل يجمع الأموال من المواطنين ورجال الأعمال، ويدفع لهم الأرباح الشهرية بانتظام، لفترة، ثم انقطع عن تسديد الأموال المستحقة لعملائه.
 
وتابعت التحقيقات، أن الديون تراكمت على المتهم وحاصره المودعين لاسترداد أموالهم، فقرر الهرب هو وأسرته خارج البلاد، بعد أن اتفق مع بعض الأشخاص على تبديل الأموال التى بحوزته للعملة الأجنبية، وانه متزوج من سيدة لها شقيقة توأم، تستخدمان جواز سفر وأحد فى السفر أو معاملات البنوك مستغلتين الشبه بينهما، وعندما تكون زوجة المتهم غير موجودة داخل مصر، تقوم الأخرى بكل التعاملات سواء البنكية أو غيرها.
 
وأضافت التحقيقات، أن المتهم ادعى انه يسعى لإنشاء كمبوند سكنى بمدينة 6 أكتوبر مكون من 10 عمارات، وبعد تلقيه مساهمات أصدقائه أقام عمارتين ووزع الأرباح مع كامل المبلغ الذى يمثل مساهمتهم به، واستعان فى عمليات النصب بمدير أعماله وشقيقته اللذين ألقت الشرطة القبض عليهما مؤخرا وأحالتهما إلى جهة التحقيق التى أصدرت  قرار بحبسهما.

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