video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تجدد الاشتباكات بين طالبان وداعش شرق أفغانستان

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:05 م
تجدد الاشتباكات بين طالبان وداعش شرق أفغانستان افغانستان - ارشيفية
كابول /أ ش أ/
إضافة تعليق

أفادت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الثلاثاء، بأن اشتباكات جديدة اندلعت بين مسلحى حركة طالبان وتنظيم داعش ولاية خراسان فى إقليم نانجرهار شرق أفغانستان.

وقال فيلق سيلاب 201 التابع للجيش الأفغانى، أن أحدث الاشتباكات اندلعت بين الجانبين فى منطقة داه بالا ، مما أسفر عن مقتل مسلح واحد تابع لتنظيم داعش.

فى الوقت نفسه، أوضح فيلق سيلاب - فى بيان - أن القوات الأمريكية شنت أيضا غارة جوية على منطقة ديه بالا ، مما أسفر عن مقتل أحد عناصر داعش.

من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة - بما فى ذلك حركة طالبان ومسلحى داعش - على هذا التقرير حتى الآ

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع جندى أمريكى فى انفجار عبوة ناسفة جنوب أفغانستان

مقتل 11 جنديا وإصابة 20 آخرين فى هجوم شمالى أفغانستان

طالبان

داعش

افغانستان

اشتباكات

الجيش الافغانى




لا تفوتك
القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة