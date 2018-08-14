تجدد الاشتباكات بين طالبان وداعش شرق أفغانستان

كابول /أ ش أ/

أفادت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الثلاثاء، بأن اشتباكات جديدة اندلعت بين مسلحى حركة طالبان وتنظيم داعش ولاية خراسان فى إقليم نانجرهار شرق أفغانستان.

وقال فيلق سيلاب 201 التابع للجيش الأفغانى، أن أحدث الاشتباكات اندلعت بين الجانبين فى منطقة داه بالا ، مما أسفر عن مقتل مسلح واحد تابع لتنظيم داعش.

فى الوقت نفسه، أوضح فيلق سيلاب - فى بيان - أن القوات الأمريكية شنت أيضا غارة جوية على منطقة ديه بالا ، مما أسفر عن مقتل أحد عناصر داعش.

من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة - بما فى ذلك حركة طالبان ومسلحى داعش - على هذا التقرير حتى الآ