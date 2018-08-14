تأجيل محاكمة 20 محاميا متهمين بإهانة القضاء بالمنيا.. وإخلاء سبيل الحضور

فريق المحافظات

قررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبد الظاهر وأمانة سر ماجد منير ومحمد مصطفى هارون ومحسن الشيمى، تأجيل محاكمة 20 محاميا بتهمة إهانة القضاء إلى جلسة 11 من شهر ديسمبر المقبل، مع إخلاء سبيل جميع المتهمين الحضور.

كما قررت المحكمة إخلاء سبيل كافة المحامين المتهمين الحضور فى جلسة اليوم، وعددهم 19 محاميا، فيما تغيب المحامى الأخير لوجوده خارج البلاد.

كانت النيابة العامة، أحالت فى نوفمبر 2015 عدد من المحامين بتهمة التعدى على رئيس نيابة مغاغة، وتعطيل العمل داخل مؤسسة قضائية، والتظاهر ضد السلطة القضائية، وإحداث الشغب والتظاهر وتعطيل مصالح المواطنين، و بدأت أولى جلسات المحاكمة فى يناير 2017.