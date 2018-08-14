تأجيل محاكمة متهم باختلاس 680 ألف جنيه من شركة منظفات لـ 13أكتوبر

كتب أحمد حسنى

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، محاكمة المتهم أيمن محمد سعيد، بتهمة اختلاس مبلغ وقدره 680 ألف جنيه من شركة بورسعيد للمنظفات والكيماويات، لجلسة 13 أكتوبر لتقديم مذكرة و إعادة المرافعة.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين وجدى محمد عبد المنعم وصلاح عبد الرحمن و أحمد سويلم، وأمانة سر علاء حمزة وأحمد رجب.

وجهت النيابة للمتهم تهمة اختلاس مبلغ 680 ألفا و787 جنيها من شركة " هنكل بورسعيد للمنظفات والكيماويات، باعتباره أحد العاملين بها، كما وجهت النيابة للمتهم تسلمه عدد من أغراض الشركة على أن يورد ثمنها بعد البيع إلا أنه اختلسها لنفسه.