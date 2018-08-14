video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 12:06 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة طارق النهرى و3 آخرين بـ"أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 9 سبتمبر

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:37 ص
تأجيل محاكمة طارق النهرى و3 آخرين بـ"أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 9 سبتمبر طارق النهرى-أرشيفية
كتبت أمانى الأخرس
إضافة تعليق
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار ناجى شحاتة،  محاكمة الفنان طارق النهرى، و3 آخرين فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمى إدارى  لـجلسه 9 سبتمبر، لتعذر حضور المتهمين.
 
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت، وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحى عباس وكانت المحكمة عاقبت طارق النهرى،غيابيا بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بالتورط فى حرق المجمع العلمى والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل محاكمة طارق النهرى و3 آخرين بـ"أحداث مجلس الوزراء" لـ14 أغسطس

تأجيل محاكمة طارق النهرى و3 آخرين بـ "أحداث مجلس الوزراء"لجلسة 21 يوليو

تأجيل محاكمة طارق النهرى و3أخرين ب" أحداث مجلس الوزراء" لـ 24يونيو

أخبار

حريق

المجمع العلمي

أكاديمية الشرطة

طارق النهري

مجلس الوزراء

اخبار الحوادث




لا تفوتك
رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة