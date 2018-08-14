تأجيل محاكمة طارق النهرى و3 آخرين بـ"أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 9 سبتمبر

كتبت أمانى الأخرس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، محاكمة الفنان طارق النهرى، و3 آخرين فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمى إدارى لـجلسه 9 سبتمبر، لتعذر حضور المتهمين.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت، وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحى عباس وكانت المحكمة عاقبت طارق النهرى،غيابيا بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بالتورط فى حرق المجمع العلمى والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.