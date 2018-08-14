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تأجيل إعادة محاكمة 3 محكومين بالإعدام فى قتل سائق لسرقته لـ 15 أكتوبر

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:31 م
تأجيل إعادة محاكمة 3 محكومين بالإعدام فى قتل سائق لسرقته لـ 15 أكتوبر محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، إعادة محاكمة 3 متهمين محكوم عليهم بالإعدام، بتهمة قتل سائق لسرقة السيارة التى يستقلها بالطريق الصحراوى لجلسة 15 أكتوبر المقبل، للمرافعة.
 
صدر القرار برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصارية وخالد مرعى وأحمد رفعت النجار، وأمانة سر أشرف جابر ومحمد الغلبان.
 
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "سليم أبو غيط سلامة حسين، ومحمد عياد عودة مسلم، وإبراهيم خضر عبيد الله سليم"، بقتل المجنى عليه محمود محمد عبده محمد أبو جازية عمدا،  بأن عقدوا النية على قتل إيا ممن يعترض إتمام جرمهم من سرقة السيارات وأعدوا لذلك سلاح نارى "بندقية آلية"، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى مستقلين دراجة بخارية ترقبا لتصيد فريستهم حتى لاح المجنى عليه وشقيقه عادل محمد عبده بسياراتها، و قام المتهم الأول بإطلاق عيار نارى فى الهواء لإرهابهما وإرغامهما على ترك السيارة  لهما وما أن حاول المجنى عليه اللحاق بهما لاسترداد هاتفه المحمول حتى أطلق الأول صوبه عيارا ناريا أودى بحياته.
 
وأضافت التحقيقات قيام المتهمين حيازة وإحراز أسلحة نارية وطلقات نارية.
 

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