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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 07:19 م
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بلومبرج تعلن اعتزام شركة "كريم" تجربة خدمة الباص فى مصر

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 06:59 م
بلومبرج تعلن اعتزام شركة "كريم" تجربة خدمة الباص فى مصر شركتى أوبر وكريم
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن شركة كريم لتقديم خدمات التوصيل بالسيارات، تجرى اختبارا لخدمة حجز الباص قبيل إمكانية طرحها فى كل الدول الأربعة عشر التى تعمل بها فى منطقة الشرق الأوسط.

 وأوضحت الوكالة  نقلا عن عدد من المصادر المطلعة قولها إن خدمة "كريم باص" فرع يهدف لجذب محدودى الدخل، وسيتم تطبيقها فى البداية فى أربع مدن مصرية على الأقل، ومن المقرر أن يتم طرحها فى سبتمبر المقبل.

 ولم تكشف المصادر عن مقدار ما تستثمره شركة كريم، ومقرها دبى، فى هذا المشرع، إلا أنهم أشاروا إلى أن جزءا كبيرا من رأس المال قد تم تخصيصه لها.

وأوضحت بلومبرج إن المنافسة مع شركة أوبر دعت كريم للنظر فى التوسع إلى خدمات أخرى تشمل توصيل الطعام والطرود.

وكانت أوبر قد أجرت محادثات أولية للاندماج مع منافستها المحلية، وفقا لما قاله أشخاص مطلعون لبلومبرج.  وكانت شركة كريم تتحدث للمستمثربن من أجل جمع 500 ملبون دولار، وعقت محادثات مبكرة مع بنوك بشأن احتمال طرحها للاكتتاب العام فى البورصة فى يناير المقبل.


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