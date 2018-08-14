بعد انهيار جسر إيطاليا.. 5 جسور حقيقية حولتها الطبيعة لمقاصد سياحية

كتب خالد إبراهيم

يوم حزين، عاشته إيطاليا اليوم بسبب انهيار جسر فى طريق سريع بالقرب من مدينة "جنوة" فى شمال إيطاليا، وتسبب فى سقوط 11 شخصًا على الأقل بعد سقوط 20 سيارة من على الجسر، والذى تم بناؤه ويحمل اسم موراندى نسبة إلى لمهندس المعمارى الذى صممه بين عامى 1963 و1967 وافتتح فى 4 سبتمبر 1967.

وتعتبر حوادث انهيار الجسور من أشهر الحوادث على مستوى العالم، وذلك نظرًا لأن نسب الخطورة دائمًا ما تكون أكبر، ويرصد "اليوم السابع" مجموعة من أشهر وأجمل الجسور حول العالم.

جسر البرج



هو جسر معلق فى لندن يربط بين ضفتى نهر التايمز، وهو أحد معالم مدينة لندن وأحد أعلى الجسور ارتفاعًا فيها، وقد افتتحه الملك إدوارد السابع وكان وقتها وليًا للعهد وزوجته ألكساندرا الدنمارك في 30 يونيو 1894

جسر البرج

جسر ميناء سيدنى



هو جسر مقوس معدنى يسمح بعبور السيارات وجميع وسائل النقل، يربط وسط مدينة سيدني بشاطئها الشمالى، وأهم ما يميزه هو الشكال الجمالى الخلاب

جسر سووكوى

أما فى الصين، فمن أشهر المعالم هناك هو جسر سووكوى، ويصل طوله إلى 55 مترا وعرضه إلى 3 أمتار وقد بني سنة 1737، ويعتبر مقصدا سياحيا حيث يزوره آلاف السياح يوميًا.

جسر البندقي

فى المدينة الإيطالية الشهيرة، يوجد جسر ريالتو ويصل بين سان ماركو وسان بولو. وقد بنى سنة 1591، وهو مخصص للمشاة فقط وليس لوسائل المواصلات، وأيضًا منحته الطبيعة الخلابة خصوصة فى الشكل.

جسر راكوتز

أما فى دولة ألمانيا فهناك جسر راكوتز، وهو واحد من أجمل الجسور حول العالم، وذلك بسبب الطبيعة المحيطة به، سواء بالأشجار الحمراء، وأو مروره فوق الماء، ليبدو الجسور بانعكاسه فى الماء، يشبه الدائرة الكاملة.

جسر راكوتز