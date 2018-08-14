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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 06:59 م
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انتهاء رصف طريق "أبو عوالى - دلهمو "بتكلفة 40 مليون جنيه فى المنوفية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 06:24 م
انتهاء رصف طريق "أبو عوالى - دلهمو "بتكلفة 40 مليون جنيه فى المنوفية رصف طريق
المنوفية_ محمد فتحى
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أعلن المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية ، أنه تم أستكمال رصف طريق أبو عوالى – دلهمو بأشمون وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 4 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 100 .%

وأضاف مدير مديرية الطرق بالمنوفية ، فى بيان  له اليوم ،أنه جارى رصف جميع الطرق المتعمدة فى موازنة هذا العام،وذلك لسرعة الانتهاء منها ،والعمل رصف الطرق الاخرى حسب الاعتمادة المالية الموزعه بكل مركز ومدينة لتحقيق السيولة المرورية.

وكان المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، قد صرح  بإنه جارى طرح خطة رصف عدد من الطرق وأنشاء كبارى ، وفقا للخطة المالية للعام المالى الحالى فى خطة الرصف والتمهيد لطرق المحافظة .

وأشار عبد الدايم ، أنه يأتى بالتزامن مع طرح خطط الرصف للعديد من الطرق يتم العمل على الرصف والتمهيد للعديد من الطرق بجميع المراكز لخلق شبكة مواصلات متكاملة تخدم المواطنين .

 


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