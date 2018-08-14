النيابة تصرح بتشريح جثة شاب عثر عليه مقتولًا بالبدرشين

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول العثور على جثة شاب مقتولًا داخل استراحة بمركز البدرشين بجنوب الجيزة، وصرحت النيابة بتشريح جثمان المجني عليه وطلبت تقرير الطب الشرعى حول وفاته.

وكشفت التحريات الأولية التى تسلمتها النيابة العامة، أن ضباط مركز شرطة البدرشين تلقوا إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة داخل استراحة بمدخل قرية سقارة بدائرة قسم البدرشين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب فى العقد الثالث من العمر، ملقاة داخل غرفة بالاستراحة، وبها جرح قطعي بمنطقة الرقبة، لم يتم العثور على أية أوراق تحقيق شخصية داخل ملابسه.