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النيابة تستعجل تقرير اللجنة الهندسية المشكلة لفحص أسباب حادث قطار المرازيق

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:00 ص
النيابة تستعجل تقرير اللجنة الهندسية المشكلة لفحص أسباب حادث قطار المرازيق حادث قطار المرازيق - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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استعجلت نيابة حوادث جنوب الجيزة تقرير اللجنة الهندسية المشكلة من خبراء كلية الهندسية لفحص قطار الركاب رقم 968 المتجه من القاهرة إلى الصعيد، والذى انقلب بمحطة قرية المرازيق بمركز البدرشين بجنوب الجيزة، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة.

كانت مصادر كشفت، أن اللجنة الهندسية المشكلة لفحص أسباب انقلاب 4 عربات من "قطار المرازيق" مما أسفر عن إصابة 58 شخصا استقرت حالتهم الصحية وخرجوا جميعًا من المستشفيات، عملت على فحص "تحويلة" محطة المرازيق، والإشارات الآليا، فضلًا عن تحليل جهاز الـ"ايه تى سى".

وتابع المصدر، أنه عقب تسليم اللجنة الهندسية لتقريرها النهائى بشأن الحادث، سيتم مناقشة أعضاء اللجنة فيما جاء بمحتوى التقرير، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وتحديد المسئولية الجنائية بشكل دقيق؛ ومن ثم مواجهة المتهمين الـ6 المحبوسين على ذمة القضية وهم كل من سائق القطار ومساعده و4 من العاملين بمحطة قطار المرازيق، بما جاء بنتائج التقرير وما ذكره مسئولى اللجنة، خلال مناقشتها من قبل النيابة العامة.


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