النيابة تأمر باستدعاء مأمور قسم التجمع الأول فى وفاة محتجز بالقسم

كان فريق من النيابة قد توجه ظهر اليوم للمستشفى الجوى لمناظرة جثة المحتجز، كما عاينت النيابة الغرفة التى تم احتجاز المتهم بها قبل وقوع الجريمة.

يذكر أن ضباط مباحث قسم التجمع الأول قد ألقوا القبض على المتهم بتهمة السرقة أثناء دورية أمنية، وتم احتجازه داخل إحدى الغرف لحين تحرير المحضر اللازم، وأثناء ذهاب الجنود لاصطحابه لتحقيق معه وجدوه فى حالة إعياء وفاقد للوعى داخل الغرفة المحتجز بها.