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النيابة تأمر باستدعاء مأمور قسم التجمع الأول فى وفاة محتجز بالقسم

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:43 م
النيابة تأمر باستدعاء مأمور قسم التجمع الأول فى وفاة محتجز بالقسم جثه - ارشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، باستدعاء مأمور قسم التجمع الأول، لسماع أقواله فى وفاة محتجز داخل القسم، كما أمرت النيابة بسرعة الإنتهاء من تحريات الأمن العام الخاص بالواقعة.
 
كان فريق من النيابة قد توجه ظهر اليوم للمستشفى الجوى لمناظرة جثة المحتجز، كما عاينت النيابة الغرفة التى تم احتجاز المتهم بها قبل وقوع الجريمة.
 
يذكر أن ضباط مباحث قسم التجمع الأول قد ألقوا القبض على المتهم بتهمة السرقة أثناء دورية أمنية، وتم احتجازه داخل إحدى الغرف لحين تحرير المحضر اللازم، وأثناء ذهاب الجنود لاصطحابه لتحقيق معه وجدوه فى حالة إعياء وفاقد للوعى داخل الغرفة المحتجز بها.
 

 


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