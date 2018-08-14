المفوضية الأوروبية تطالب بحل طويل الأمد لمشكلة المهاجرين

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طالبت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء فى الاتحاد بتحمل مسؤولياتها من أجل بلورة حل طويل الأمد لمشكلة الهجرة وإنزال المهاجرين.

وأوضحت وكالة أنباء "آكى" الإيطالية أن هذا النداء جاء فى إطار التعليق على قضية السفينة أكواريوس التى تحمل 141 مهاجراً تم إنقاذهم يوم الجمعة الماضى فى مياه البحر المتوسط، ولم ينجح طاقم السفينة حتى الآن فى إيجاد مرفأ أوروبى "آمن" لإنزالهم.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية توف ارنست أن التعامل مع المهاجرين هو مسؤولية أوروبية جماعية.. قائلة " إننا لا نستطيع اتخاذ قرار يحدد من سيستقبل المهاجرين، فالأمر ليس من صلاحياتنا".

وتتابع المفوضية مشاوراتها حاليا مع بعض الدول الأعضاء للبحث عن حل للمهاجرين الموجودين على متن أكواريوس، وقالت المتحدثة "نأمل الوصول إلى حل سريع".