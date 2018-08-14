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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:16 م
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المجلس التصديرى للملابس الجاهزة يشارك بمعرض "الماجيك شو" بأمريكا

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:13 م
المجلس التصديرى للملابس الجاهزة يشارك بمعرض "الماجيك شو" بأمريكا ملابس _ أرشيفية
كتب إسلام السعيد
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بدأت أمس فعاليات الدورة الثانية لعام 2018 لمعرض "الماجيك شو" بالولايات المتحدة الأمريكية وهو يعد من أكبر وأقدم المعارض المتخصصة فى الملابس الجاهزة الذى يجمع بين الكثير من العلامات التجارية الكبيرة والفاخرة وبين تجار التجزئة من مختلف دول العالم وذلك في عروض متميزة، وشارك لهذا العام 6 شركات مصرية من قطاع الملابس الجاهزة.

وقالت شيرين حسنى، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن مشاركة المجلس التصديرى تأتى من أجل الترويج للمنتجات المصرية وعرض الإمكانيات الرائدة للقطاع بمصر مع التأكيد على أهمية المميزات التنافسية التى تتميز بها من حيث الموقع الجغرافى المتميز لمصر إلى جانب الاتفاقيات التجارية التى تتيح العديد من الفرص الاستثمارية. هذا وبالإضافة إلى تنوع الخبرات والقدرات للمصانع المصرية وشهادات الجودة التى تؤهل المنتجات المصرية لمنافسة المنتجات العالمية.

وأكدت، أن السوق الأمريكي يأتي على قائمه أهم الأسواق في قطاع الملابس الجاهزة، حيث يبلغ حجم صادرات الملابس الجاهزة للولايات المتحدة الأمريكية 373 مليون دولار وذلك فى الفترة من يناير إلى يونيو 2018، حيث ارتفعت بنسبة 10% مقارنه بنفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت شيرين حسنى، أنه مازال هناك فرص تصديرية واعدة للتوسع بالسوق الأمريكي، خاصة في إطار الأحداث والتغيرات الاقتصادية العالمية، إلى جانب اتفاقيات المناطق الصناعية المؤهلة، حيث أن هذا السوق يخدم كافه الفئات المصدرة الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب كبار المصدرين خاصة فى قطاع الملابس الجاهزة.


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الماجيك شو

الولايات المتحدة الأمريكية

الملابس الجاهزة

السوق الأمريكي

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