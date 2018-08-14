المترو يرفع الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى واستمرار انتظام التشغيل

وجه الدكتور هشام عرفات، وزير النقل قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق برفع حالة الطوارئ بمحطات المترو بالخطوط الثلاثة استعدادا لعيد الأضحى المبارك، مع الالتزام الكامل بالمواعيد وزمن التقاطر لتقديم خدمة متميزة للركاب ورفع أى معاناة عن كاهل المواطنين.

وقال المهندس على الفضالى، رئيس شركة مترو الأنفاق وفق بيان صحفى إنه جرى عمل جدول ورديات خلال هذه العطلة بحيث تتواجد القيادات والمسئولين على خطوط المترو يوميًا خلال فترة التشغيل؛ لمتابعة أي مشاكل تحدث فوراً والعمل على حلها وضرورة تسهيل متطلبات الجمهور.

وأضاف رئيس شركة المترو أنه سيتم بدء تشغيل المترو من ( 5.15 ص ) وموعد انطلاق أخر قطار في تمام الساعة 12 منتصف الليل على أن تتقابل القطارات الأخيرة بالمحطات التبادلية في تمام الساعة 1 ص بإجمالي عدد رحلات (1145 ) رحلة، بعدد 328 رحلة بالخط الأول حلوان –المرج بزمن تقاطر 4 د ) وعدد 424 رحلة بالخط الثانى شبرا- المنيب بزمن تقاطر( 3 د ) وعدد ( 393) رحلة بالخط الثالث العتبة –الأهرام مصر الجديدة بزمن تقاطر ( 5 د ) .

وأكد رئيس شركة المترو على انتشار نقاط الإسعاف بجميع محطات المترو والتي يبلغ عددها 20 نقطة إسعاف، مشيراً إلى أن هذه الخدمة الطبية مجانية لمرتادي مترو الأنفاق من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الطارئة، مشيرا إلى أنه سيتم عمل جميع الصيانات العاجلة والبسيطة لجميع القطارات , والتأكد من سلامتها قبل تشغيلها حفاظا على امن وسلامه المواطنين مع انتشار فرق الصيانة والطوارئ بجميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة ومتابعة غرفة العمليات وحل أي مشاكل تحدث في أسرع وقت بالإضافة إلى حسن التعامل مع جميع الركاب، والعمل على سرعة تذليل أى عقبات أو مشاكل خلال أيام العيد.

ولفت فضالى إلى أنه جرى عمل جدول ورديات خلال هذه العطلة بحيث تتواجد القيادات والمسئولين على خطوط المترو يوميًا وتم أيضا نشر فرق الصيانة المختلفة بالخطين لمعالجة أى عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات، فى إطار الحرص على مواعيد التقاطر والنظام داخل المحطات، بجانب التعاون مع شرطة النقل والمواصلات لتكثيف الخدمات على الثلاث خطوط وتأمين حركة وسلامة الركاب.

وأكد أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق بان غرفة التحكم المركزى ستعمل يوميا لرصد حركة تشغيل القطارات للتأكد من سلامتها وعدم وجود أى معوقات تؤثر على حركة التشغيل، أن هناك رقابة صارمة على البوابات الإلكترونية لمنع التسرب من دفع قيمة التذكرة، مع التنسيق الكامل مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين ومراقبة كافة المحطات بالخطوط الثلاثة والكشف عن المفرقعات مع وجود الشرطة النسائية بالمحطات وانتشار فرق الإسعاف البالغ عددها 20 نقطة إسعاف 12 نقطه بالخط الأول و6 بالخط الثاني و2 بالخط الثالث مع استمرار خدمة الخط الساخن والتى تعمل على مدار الـ 24 ساعة على رقم 16048 وكذلك خدمة الواتس آب لتلقى كافه الاقتراحات والاستفسارات والشكاوى من جمهور الركاب على أرقام ¬(01221116048- 01021778887 ).