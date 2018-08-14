"القومى للمرأة" يدشن غرفة عمليات لتلقى شكاوى التحرش خلال عيد الأضحى

يخصص المجلس القومى للمرأة من خلال مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس، غرفة عمليات لتلقى شكاوى التحرش التى قد تتعرض لها النساء والفتيات، خلال أيام عيد الأضحى المبارك ورصد حالات التحرش والتدخل السريع.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، على التعاون المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، لافتةً إلى قيام محاميى مكتب شكاوى المرأة بالنزول الميدانى ومرافقة قوات الشرطة خلال الحملات الأمنية لضبط وقائع التحرش، مضيفة أن مكتب الشكاوى سيقدم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات فى حالة الإتجاه لرفع دعاوى قضائية .

يذكر أن غرفة عمليات مكتب شكاوى المرأة تتلقى شكاوى التحرش عبر الأرقام التالية 15115 _ 01007525600 _ 01099299191، بالإضافة الى إمكانية إرسال الصور والرسائل على تطبيق الوتس أب ، والبريد الإلكترونى omb.office@yahoo.com