القومى للمرأة بالإسكندرية ينظم ورشة عمل لذوى الإعاقة الذهنية

الإسكندرية - جاكلين منير

قالت الدكتور ماجدة الشاذلى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، إنه فى ضوء عام الإعاقه الحالى تستمر ورش العمل الفنية لتنمية المهارات الإبداعية لذوى الإعاقه الذهنية تحت إشراف الدكتورة منى علي رجب عضوة الفرع ومسئولة المجموعة الثقافية.

وأشارت مقررة الفرع أنه تم اليوم تنفيذ ورشة العمل الرابعة بمشاركة أطفال ذوى إعاقة ذهنية "متلازمة داون وتوحد ذهنى" بالتعاون مع جمعية أصحاب الإرادة.

وتم استخدام أنواع مختلفة من الألوان "ألوان ماء – ألوان شمع – ألوان فلوماستر – ألوان خشب" فى رسم لوحات فنيه متعددة من خيال الأطفال وتم توجيههم بكيفية تنسيق الألوان واختيارها.

وأضافت مقررة الفرع أن التربية الفنية من خلال الرسم والتلوين تعتبر وسيلة لذوى الإعاقة لتنمية الحواس والتمييز بين الأشكال والألوان ولها دور إيجابى فى توظيف العمليات العقلية وتولد لديهم شعور بالثقة بالنفس والتنفيس عن مشاعرهم ويعتد جسرا لتعليمهم التكيف مع البيئة المحيطة والتعاون والإختلاط مع أقرانهم، موضحة أنه فى نهاية ورش العمل سيتم تنظيم معرض فنى يضم إبداعات الأطفال الفنية.