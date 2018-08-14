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القصة الكاملة لنشر مكالمة مسربة بين دونالد ترامب وأوماروزا نيومان

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 05:36 م
القصة الكاملة لنشر مكالمة مسربة بين دونالد ترامب وأوماروزا نيومان أوماروزا نيومان
كتب محمد عبد العظيم
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أثارت أوماروزا نيومان المستشارة السابقة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب الجدل من جديد حول الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وتوريطه فى قضية تسريبات جديدة، بعد أن تمكنت من نشر تسجيل صوتى تؤكد فيه أنه لمكالمة هاتفية مع ترامب أجرتها بعد فصلها من منصبها فى البيت الأبيض العام الماضى.

المكالمة المسربة التى كشفت عنها أوماروزا نيومان لترامب تكشف دهشته وعدم علمه بقرار فصلها من البيت الأبيض، ويؤكد لها أنه لا يعلم هذا القرار، ولم يخبره به أحد بأنه تم فصلها.

أوماروزا نيومان، لم تتوقف عند هذا الحد، حيث نشرت تسجيلا صوتيا سجلته فى عام 2017 من البيت الأبيض، عندما فصلها رئيس موظفى البيت الأبيض جون كيلى، وفى التسجيل قال كيلى، إنه كانت هناك قضايا مهمة تتعلق بالنزاهة جعلته يطردها.

وقالت مساعدة الرئيس الأمريكى السابقة، إن هذا التسجيل تم عندما اصطحبها كيلى إلى غرفة إدارة الأزمة المعروفة باسم Situation Room وهى مكان مؤمن بشكل خاص يعالج فيه الرئيس وكبار مساعديه أزمات الأمن القومى الكبرى فيه، ولا يسمح فيه بالمكالمات الهاتفية. وقالت نيومان، إن هذا كان الاجتماع الوحيد لها مع كيلى خلال الوقت الذى قضته فى البيت الأبيض.

وفى رده على التسجيل الصوتى، نفى الرئيس الأمريكى ترامب، الادعاءات التى أدلت بها، موضحا أنها كانت تراه بطلا للحقوق المدنية حتى تم فصلها من البيت الأبيض وشن عليها هجوما كبيرا، وفيما أفادت من جهتها أفادت قناة "ايه بى سى"، أن المحامين فى البيت الأبيض يدرسون حاليا الإجراءات التى يمكنهم اتخاذها تجاه المساعدة السابق نيومان التى كانت تقوم سرا بتسجيل أحاديثها مع الرئيس ترامب ومساعديه.

 


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دونالد ترامب

امريكا

أوماروسا نيومان




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