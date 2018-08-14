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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:23 م
خالد صلاح
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القس الأمريكى المحتجز بتركيا يناشد المحكمة إطلاق سراحه

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:03 م
القس الأمريكى المحتجز بتركيا يناشد المحكمة إطلاق سراحه وزير الخارجية التركى مولود تشاويش
أنقرة /أ ش أ/
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قال محامى القس الأمريكى المحتجز فى تركيا آندرو برانسون أن موكله تقدم باستئناف جديد مناشدا المحكمة التركية أن تطلق سراحه من الاعتقال المنزلى وترفع منع السفر المفروض عليه.

وطالب القس الأمريكى - الذى يخضع للمحاكمة فى تركيا لاتهامات بالإرهاب - وفقا لقناة (الحرة)الأمريكية المحكمة بأن توقف أى تدخلات سياسية غير قانونية، وأن ترفع أحكام الرقابة القضائية المفروضة عليه.

على جانب آخر، أعلن وزير الخارجية التركى مولود تشاويش أوغلو أن القائم بأعمال السفارة الأمريكية فى أنقرة سيزور القس الأمريكى أندرو برانسون اليوم فى إزمير.

وكان مستشار الرئيس الأمريكى للأمن القومى جون بولتون قد التقى - أمس الإثنين - السفير التركى لدى الولايات المتحدة، من أجل بحث قضية احتجاز برانسون، وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن السفير التركى سردار كيليش هو من طلب اللقاء.

 

 


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تركيا

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انقرة




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