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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:10 م
خالد صلاح
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القبض على قيادى بتنظيم "داعش" وشقيقه شمال الموصل

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:30 م
القبض على قيادى بتنظيم "داعش" وشقيقه شمال الموصل محاربة داعش - أرشيفية
بغداد /أ ش أ/
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ألقت قوات الشرطة العراقية اليوم الثلاثاء القبض على قيادى فى تنظيم (داعش) وشقيقه شمال الموصل.

وقال مصدر أمنى عراقى - فى تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) " أن القوات الأمنية ألقت القبض على القيادى فى (داعش) مع شقيقه فى ناحية الرشيدية شمالى الموصل".

وأوضح المصدر أن القوات الأمنية ألقت القبض عليهما معا واقتادتهما إلى مقر قيادة شرطة نينوى للتحقيق معهما وتقديمهما للقضاء العراقي.

من ناحية أخرى أعلنت قوات الحشد الشعبى بالعراق اليوم تفكيك 4 عبوات ناسفة فى منطقة الشيحة شمالى الفلوجة.

وذكر إعلام الحشد الشعبى - فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - أن قوات اللواء السادس بالحشد الشعبى نفذت اليوم عملية لملاحقة فلول داعش فى منطقة الشيحة شمالى الفلوجة، ونجحت فرق الهندسية التابعة للواء فى تفكيك أربع عبوات ناسفة كانت مزروعة فى المنطقة.

وعثرت قوات مديرية الاستخبارات العسكرية بمحافظة الأنبار - فى وقت سابق - على 40 عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش، وتفكيكها دون خسائر.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العميد يحيى رسول - فى بيان - أن " قوات مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 14، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، عثرت على 40 عبوة ناسفة تركها تنظيم داعش قبل هروبهم من منطقة البو خنفر التابعة لكرمة الفلوجة، كانت تشكل خطرا على أرواح المواطنين" .

 

 


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القبض على داعشى




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