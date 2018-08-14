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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:54 م
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القبض على شخص لتلقيه رشوة من مواطنين داخل مرور السويس

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 12:44 م
القبض على شخص لتلقيه رشوة من مواطنين داخل مرور السويس اللواء محمد جاد مدير أمن السويس
السويس- سيد نون
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ألقت مباحث مرور السويس، القبض على شخص ممن يطلق عليهم "سمسار المرور"، لاتهامه بالحصول على أموال من المواطنين داخل مبنى المرور.

وقام المقدم محمد عابد رئيس مباحث مرور السويس بتحرير محضر للمتهم وقاموا بتسجيل الأموال المضبوطة بحوزتهم بالمحضر المحرر.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى اخطارا من اللواء خالد إبراهيم بقيام مباحث مرور السويس بتنفيذ حملة لضبط المتهمين بتلقى أموال من مواطنين مقابل تقديم خدمات لهم بمرور السويس.

وبقيام مباحث المرور بقيادة المقدم محمد عابد رئيس مباحث المرور بإجراء تحريات أمنية تبين قيام "م .ف"  ليس موظف بإدارة المرور بتلقى أموال من مواطنين بالسويس مقابل تقديم خدمات لهم غير قانونية وتمن ضبطه متلبس خلال تلقيهم أموال.


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