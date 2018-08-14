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القبض على أمين خزنة نزل شباب محافظة الإسماعيلية لاختلاسه 112 ألف جنيه

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 12:39 م
القبض على أمين خزنة نزل شباب محافظة الإسماعيلية لاختلاسه 112 ألف جنيه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية للأموال العامة
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمنطقة القناة وسيناء، من القبض على أمين خزنة نزل الشباب التابعة لمحافظة الإسماعيلية بتهمة اختلاس 112 ألف جنيه من أموال النزلاء.

وكان اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقى إخطارا من مساعده العميد هشام نورالدين مساعد مدير الإدارة  العامة لمباحث الأموال العامة لمنطقة القناة وسيناء، يفيد بورود معلومات مفادها قيام المتهم "محمد.م.م" 32 عاما أمين خزنة نزل شباب محافظة الإسماعيلية بالشيخ زايد باختلاس 112 ألف جنيه من أموال النزلاء لنفسه وعدم توريدها إلى خزينة محافظة الإسماعيلية والاستيلاء عليها.

وأكدت تحريات العميد هشام نور الدين مساعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمنطقة القناة وسيناء صدق المعلومات، وتمكن من القبض على المتهم المتحرى عنه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة نظرا لمروره بضائقة مالية، وتم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


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