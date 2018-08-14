العراق وبريطانيا يؤكدان أهمية زيادة حجم التعاون المشترك فى كافة المجالات

بغداد /أ ش أ/

أكدت دولتا العراق وبريطانيا أهمية زيادة حجم التعاون فى كافة المجالات لاسيَّما أمن واستقرار العراق والمنطقة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية، نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية إبراهيم الجعفرى استقبل السفير البريطانى جوناثان بوول ويلكس، وناقشا معًا العلاقات بين بغداد ولندن، وسُبُل الارتقاء بها إلى أفق أرحب لتحقيق تطلـُّعات الشعبين الصديقين، إضافة إلى القضايا الإقليميَّة، والدوليَّة ذات الاهتمام المُشترَك.

وأوضح البيان أنه جرى - خلال اللقاء - التأكيد على أهمية تضافر الجُهُود بين البلدين لزيادة حجم التعاون فى المجالات كافة، لاسيَّما أمن واستقرار العراق والمنطقة وتوفير المناخ اللازم للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية.