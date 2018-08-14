العثور على 50 كيلو بانجو فى صحراء القنطرة شرق بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

عثر ضباط مباحث مركز القنطرة شرق بالإسماعيلية خلال تفقدهم الحالة الأمنية بالظهير الصحراوى لقرية التقدم، على 5 أجولة كبيرة الحجم بداخلها كميات من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 50 كيلوجراما.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بأنه أثناء قيام الرائد أحمد محمد صلاح شاهين رئيس مباحث مركز القنطرة شرق ومعاونيه بتفقد الحالة الأمنية بالظهير الصحراوى لقرية التقدم "أرض غير مملوكة" عثروا على 5 أجولة كبيرة الحجم بداخلها كميات من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 50 كيلوجراما.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.