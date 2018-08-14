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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:24 م
خالد صلاح
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الصين: قوى مناوئة ووسائل إعلام أجنبية تحاول تشويه جهود مكافحة الإرهاب

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:37 م
الصين: قوى مناوئة ووسائل إعلام أجنبية تحاول تشويه جهود مكافحة الإرهاب الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين (أ ش أ)
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انتقدت الصين اليوم الثلاثاء، ما وصفتها بـ "قوى مناوئة للصين ووسائل إعلام أجنبية"، لتشويهها الإجراءات الصينية لمكافحة الإرهاب والجريمة فى منطقة "شينجيانغ" ذاتية الحكم لقومية الويغور.

جاء ذلك فى بيان مكتوب للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانج" اليوم الثلاثاء، تعقيبا على مزاعم أثيرت فى وسائل إعلام أجنبية بشأن احتجاز نحو مليون فرد من أقلية الويغور المسلمة فى معسكرات بمنطقة "شينجيانغ" تزامنا مع استعراض الصين تقرير نصف المدة فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2016-2020)أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصرى فى جنيف.

وقال لو كانج : "إن بعض القوى المناوئة للصين وجهت اتهامات زائفة لها لأغراض سياسية"، معتبرا أن التقارير التى نقلتها وسائل إعلام أجنبية بهذا الصدد مدفوعة بدوافع خفية.

وأشار إلى أن الوفد الصينى قدم وصفا مفصلا للتقدم الذى حققته الصين فى حماية حقوق الأقليات العرقية وأن اللجنة الأممية أيدت الجهود والإنجازات التى حققتها الحكومة الصينية بهذا الصدد.

وتابع أن بعض وسائل الإعلام الأجنبية أساءت تفسير المداولات التى قامت بها اللجنة وشوهت إجراءات الصين لمكافحة الإرهاب والجريمة فى "شينجيانغ"، مؤكدا أن الوضع العام فى شينجيانغ مستقر وهناك زخم فى التنمية الاقتصادية فضلا عن أن جميع الجماعات العرقية هناك تعيش فى سلام ووئام وأن الشائعات والافتراءات لن يكون لها أى جدوى.

 


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