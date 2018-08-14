الصين تؤكد إحراز تقدم جيد فيما يتعلق بحقوق الأقليات

(أ ش أ)

أكد المدير العام لإدارة المعاهدات والقوانين بوزارة الخارجية الصينية "شيوى هونج" أن الصين أحرزت تقدما جيدا فى تحقيق الأهداف الموضوعة فيما يتعلق بالأقليات العرقية، مشددا على أن حق الأقليات فى المشاركة فى المداولات بخصوص شؤون الدولة وإدارتها تم ضمانه بجدية.

جاء ذلك فى كلمة للمسؤول الصينى أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، التى تستعرض تقرير الصين بشأن تقييم نصف المدة فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2016-2020)، ونقلتها وسائل إعلام صينية اليوم.

وقال "شيوى هونغ" إن كافة مجموعات الأقليات العرقية الـ55 فى الصين، ممثلة تمثيلا كاملا فى المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى (الهيئة التشريعية الوطنية فى الصين)، وفى المؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى (أعلى هيئة استشارية سياسية فى البلاد)، مشيرا إلى أن رؤساء الإدارات فى 155 منطقة محلية عرقية ذاتية الحكم فى الصين، هم من المسؤولين من الأقليات العرقية.

وأضاف أن الأقليات العرقية والمناطق التى تقطنها مجموعات عرقية شهدت تنمية اقتصادية واجتماعية سريعة، موضحا أنه فى عام 2017، شهدت الأقاليم أو المقاطعات الثمانية متعددة الأعراق، نمو استثماراتها فى الأصول الثابتة بنسبة 11.8%، بارتفاع بلغ 4.6 نقطة مئوية عن المتوسط الوطنى.

وتابع أن عدد السكان الفقراء فى مناطق الأقليات العرقية، انخفض من 14.11 مليون فى عام 2016 إلى 10.32 مليون فى عام 2017، كما أن 21 محافظة من أصل 28 محافظة فقيرة نجحت فى القضاء على الفقر فى تلك السنة تقع فى المناطق الغربية ومناطق الأقليات العرقية.

ولفت شيوى هونج إلى أن التعليم بالنسبة للأقليات العرقية شهد تطورا سريعا، حيث أعفت الصين طلاب الريف من جميع الرسوم الدراسية ورسوم التعليم الإلزامى، وقدمت للطلاب من الأسر التى تعانى من صعوبات مالية، الكتب المدرسية مجانا، كما قدمت لطلاب المدارس الداخلية بدلات معيشة، وزادت من التمويل العام لمدارس المرحلتين الابتدائية والثانوية التى توفر التعليم الإلزامى فى المناطق الريفية.

وأكد شيوى حماية حق الأقليات فى استخدام لغاتها الخاصة وتطويرها، بشكل فعال، حيث تم حتى الآن وضع 14 مشروعا من الأقليات العرقية على "روائع التراث الإنسانى الشفهى وغير المادي" لليونسكو، كما تم وضع 479 عملا للأقليات العرقية فى قائمة التراث الثقافى الوطنى غير المادى.

يذكر أن لجنة القضاء على التمييز العنصرى، تضم مجموعة من الخبراء المستقلين الذين يرصدون تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى من قبل الدول الأعضاء بها، كما أن جميع الدول الأعضاء ملزمة بتقديم تقارير إلى اللجنة بشكل منتظم فيما يتعلق بكيفية تنفيذ حقوق الأقليات.