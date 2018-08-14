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"الصحة" تعلن وفاة الحالة الـ13 بين الحجاج المصريين فى السعودية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 09:29 م
"الصحة" تعلن وفاة الحالة الـ13 بين الحجاج المصريين فى السعودية حجاج- أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الثلاثاء، وفاة الحالة الثالثة عشر بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، وهى حاجة تدعى" سعاد محمد عبدالحافظ جويلى"، 69 عاما، من محافظة دمياط، وتتبع حج السياحة.
 
 
وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الحاجة توفيت نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية، وتم نقلها الى مستشفى النور التخصصى بمكة المكرمة، كما تلقت غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية فى مكة بلاغاً بالوفاة، مؤكدا التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.
 
 
 
 
 
 

 


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