"الصحة" تعلن وفاة الحالة الثانية عشر بين الحجاج المصريين بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة والسكان صباح اليوم الثلاثاء، وفاة الحالة الثانية عشر بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، لحاج يدعى يحيى محفوظ طه محمد من محافظة أسيوط ويبلغ من العمر 43 عاما، ويتبع قرعة الداخلية.
وأشارت وزارة الصحة والسكان فى بيان اليوم، أن الحاج توفى داخل غرفته بالفندق بمكة المكرمة، نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية وتم نقله إلى المستشفى، لافتاً إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية فى مكة بلاغاً بالوفاة، والتنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.
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