"الصحة" تعلن وفاة الحالة الثانية عشر بين الحجاج المصريين بالسعودية

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان صباح اليوم الثلاثاء، وفاة الحالة الثانية عشر بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، لحاج يدعى يحيى محفوظ طه محمد من محافظة أسيوط ويبلغ من العمر 43 عاما، ويتبع قرعة الداخلية.