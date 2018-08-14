"الصحة" تعلن توفير الأنسولين بتركيزاته المختلفة فى الأسواق لسد أى عجز

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة ألفت غراب رئيس مجموعة أكديما للصناعات الدوائية التابعة لوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم توفير كميات من الأنسولين بتركيزاته المختلفة بالأسواق لسد أى عجز قد يطرأ على الصيدليات، لضمان توفير احتياجات المرضى وخاصة الأطفال.

وقالت الدكتورة ألفت غراب لـ"اليوم السابع"، إن المواد الخام موجودة ويتم توفيرها بشكل منتظم للشركات وليس هناك ما يدعو للقلق مطلقا.

كان بعض المرضى شكوا من عدم توافر الأنسولين بتركيزاته المختلفة بالأسواق ما دفع وزارة الصحة لاتخاذ سلسلة من الإجراءات التى تضمن توفيرة للمواطنين من المرضى بجميع أنحاء الجمهورية حفاظا على حياة المرضى .