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"الصحة" تعلن توفير الأنسولين بتركيزاته المختلفة فى الأسواق لسد أى عجز

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 09:00 ص
"الصحة" تعلن توفير الأنسولين بتركيزاته المختلفة فى الأسواق لسد أى عجز الدكتورة هالة زايد وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة ألفت غراب رئيس مجموعة أكديما للصناعات الدوائية التابعة لوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم توفير كميات من الأنسولين بتركيزاته المختلفة بالأسواق لسد أى عجز قد يطرأ على الصيدليات، لضمان توفير احتياجات المرضى وخاصة الأطفال.

وقالت الدكتورة ألفت غراب لـ"اليوم السابع"، إن المواد الخام موجودة ويتم توفيرها بشكل منتظم للشركات وليس هناك ما يدعو للقلق مطلقا.

كان بعض المرضى شكوا من عدم توافر الأنسولين بتركيزاته المختلفة بالأسواق ما دفع وزارة الصحة لاتخاذ سلسلة من الإجراءات التى تضمن توفيرة للمواطنين من المرضى بجميع أنحاء الجمهورية حفاظا على حياة المرضى .

 


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الصحة

الانسولين

الأسواق

الصيدليات




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