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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 04:23 م
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الشرطة العسكرية الروسية تقيم 4 نقاط فى مرتفعات الجولان

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:24 م
الشرطة العسكرية الروسية تقيم 4 نقاط فى مرتفعات الجولان الجولان - أرشيفية
/أ ش أ/
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أعلن نائب قائد القوات البرية الروسية الفريق سيرجى كورالينكو إنشاء أربع نقاط للشرطة العسكرية الروسية أمام خط "برافو" على طول المنطقة المنزوعة السلاح فى مرتفعات الجولان، مشيرا إلى إقامة نقطتين أخريين فى المستقبل القريب.

وقال كورالينكو ، فى تصريحات له اليوم الثلاثاء ، : "بدأنا فى الوقت الحاضر تنفيذ خطة نشر مواقع الشرطة العسكرية الروسية أمام خط "برافو".

وأضاف :" أؤكد أنه فى المستقبل القريب سنكشف عن نقطتين أخريين ليصل العدد إلى 6 نقاط" .. مشيرا إلى أن بلاده تخطط لرفع هذا العدد إلى 8 نقاط للشرطة العسكرية الروسية فى حال لزم الأمر.

وأكد الفريق كورالينكو أن موسكو تقدم كل المساعدات الممكنة إلى بعثة الأمم المتحدة لضمان أن يكون علم الأمم المتحدة فى جميع المواقع ، وأن تعمل البعثة بالكامل فى المنطقة المنزوعة السلاح فى الجولان.

 

 


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